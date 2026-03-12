Milano 10:03
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:03
10.308 -0,44%
Francoforte 10:03
23.569 -0,30%

Parigi: in calo Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Pernod Ricard
Sottotono il colosso degli alcolici, che passa di mano con un calo del 2,62%.
Condividi
```