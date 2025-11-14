Milano 10:05
Parigi: calo per Teleperformance

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Teleperformance resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 60,13 Euro. Supporto visto a quota 59,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 61,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
