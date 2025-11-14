Piazza Affari: performance negativa per Stellantis

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che presenta una flessione del 3,04%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,08 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,898. L'equilibrata forza rialzista di Stellantis
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)