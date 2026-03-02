Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:41
24.941 -0,07%
Dow Jones 17:41
48.830 -0,30%
Londra 17:40
10.780 -1,20%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Migliori e peggiori
Stellantis in discesa a Piazza Affari
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Stellantis ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,619 Euro. Supporto a 6,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,788.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
