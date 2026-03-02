Stellantis in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Stellantis
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,619 Euro. Supporto a 6,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,788.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)