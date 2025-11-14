Piazza Affari: rosso per Leonardo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con una flessione del 2,34%.
Lo scenario su base settimanale di Leonardo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49,89 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,61. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 51,33.
