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Piazza Affari: in calo Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: in calo Leonardo
Retrocede la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un ribasso del 2,97%.
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