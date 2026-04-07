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Leonardo in discesa a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Leonardo in discesa a Piazza Affari
Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
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