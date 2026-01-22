Milano
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 15.12
USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
22 gennaio 2026 - 14.35
USA,
PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,4%
, in aumento rispetto al precedente +3,8% (la previsione era +4,3%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
