Milano 14:55
45.003 +1,16%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 14:55
10.193 +0,54%
Francoforte 14:55
24.852 +1,18%

USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
USA, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,4%, in aumento rispetto al precedente +3,8% (la previsione era +4,3%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```