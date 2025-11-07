Saipem, accordo di collaborazione con il CNR nella transizione energetica

Saipem

(Teleborsa) -e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) hanno siglato un accordo di collaborazione a supporto dellain Italia, puntando allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e avanzate in diversi settori strategici, tra cui la geotermia, il recupero di minerali da fluidi acquosi nel sottosuolo e la cattura e stoccaggio della CO2 (CCUS).L’accordo prevede, oltre ad attività di formazione avanzata e divulgazione scientifica, con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e trasformarli in soluzioni tecnologiche concrete, applicabili al sistema produttivo nazionale contribuendo così alla crescita sostenibile del Paese.Le attività saranno coordinate da undedicato che supervisionerà i programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.Questo accordo consolida e amplia una, che unisce eccellenza scientifica e capacità industriale, e rafforza la sinergia già avviata in altri settori strategici quali le energie rinnovabili e l’eolico offshore flottante.La collaborazione permette di coniugare la solidità dell’esperienza industriale di Saipem con l’eccellenza della ricerca scientifica nazionale del CNR, creando le condizioni per sviluppare tecnologie avanzate in ambiti strategici, posizionando l’Italia come polo di competenze e innovazione sostenibile a livello internazionale.Per il Cnr l’accordo sarà coordinato dal Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dsstta).