Italia, alfabetizzazione finanziaria sotto la sufficienza: cresce la domanda di formazione accessibile

(Teleborsa) - In, il, al di sotto della. A sottolinearlo è l’, secondo cui, nel nostro Paese,e il. Per colmare questo divario,, Società Benefit e fintech company quotata su, lo scorso anno ha lanciato, un ambiente di apprendimento accessibile in modo gratuito a tutti coloro che: aziende, professionisti e cittadini. Nei primi dodici mesi di attività, la Scuola ha realizzato più di 40 ore di formazione gratuita, attivando 3 corsi specializzanti, per un’offerta di 33 lezioni che hanno coinvolto più di 130 partecipanti, in tutta Italia. Nel mese dell’educazione finanziaria, l’Ente rinnova l’impegno per una formazione inclusiva e accessibile a livello nazionale."I dati dell’ultimo Rapporto Edufin Index– ha commentatoÈ un segnale che non possiamo ignorare: lche riguarda tutti. In questo contesto, il primo anno di Academy FT e i risultati raggiunti testimoniano un crescente bisogno tra i cittadini di una finanza accessibile, concreta e inclusiva. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, offrendo corsi capaci di colmare il divario di competenze, promuovendo al tempo stesso programmi che uniscano conoscenze di finanza, tecnologia e sostenibilità, le tre leve fondamentali per formare quei professionisti sempre più indispensabili nelle imprese e consentire loro di presentarsi al meglio sul mercato del lavoro".Secondo lo studio di PwC,, a livello globale,Parallelamente, l’introduzione dei parametri ESG e la crescente sensibilità ambientale stanno spingendo anche le funzioni finanziarie a dotarsi di nuove metriche di analisi: il 28% dei reparti finance utilizza già soluzioni di intelligenza artificiale per il forecasting, e tra gli ambiti in maggiore espansione c’è proprio la gestione e la rendicontazione dei dati ESG.In questo scenario,, sia online che offline, ponendo un particolare focus sulle esigenze delle PMI e sul ruolo del CFO. L’obiettivo è(FT Advisor), una nuova figura professionale capace di garantire conoscenze ibride, finanziarie ma al tempo stesso tecnologiche, di data science, intelligenza artificiale e sostenibilità aziendale.In linea con questa missione, lada tutti anche in modalità asincrona, con lezioni live e registrate. Ilpensato per approfondire la pianificazione finanziaria, la gestione della tesoreria e l’analisi di bilancio, il percorsoche prepara figure capaci di coniugare competenze economiche e tecnologiche, e il: l’arte della negoziazione e della vendita, per lo sviluppo delle competenze relazionali richieste nel contesto della consulenza e della finanza d’impresa.