Kaspersky, PMI italiane: una su quattro investe in cybersecurity esterna

(Teleborsa) - Ilin grado dia lungo termine, sostenibili e su misura per il proprio business. In Italia, tuttavia,per definire e gestire la propria cybersecurity. Allo stesso tempo,da una formazione continua sulla consapevolezza (25%) e competenze a disposizione 24/7 (22%) fino a una consulenza trasparente (10%).: il passaggio da semplici rivenditori di prodotti a veri e propri consulenti strategici non è più una prospettiva futura, ma è già una necessità. È quanto emerge dalLe aziende - si legge nel report - si trovano ad affrontare unaTuttavia, molte continuano a considerare i fornitori esterni di servizi di sicurezza come un semplice supporto tecnico, limitato alla risoluzione di problemi o all’installazione di strumenti. Nonostante la scarsità di risorse e i budget limitati, comuni tra le PMI, la maggior parte delle imprese in Europa continua quindi a fare affidamento principalmente su risorse interne.Alla base di questa situazione potrebbe esserci soprattutto un tema di percezione:Esiste un, come dimostrano le aspettative specifiche che le PMI hanno nei confronti del loro partner ideale. In Italia, il 25% degli intervistati desidera qualcosa di più di un semplice fornitore di soluzioni operative: le PMI cercano qualcuno che possa aiutarle a costruire una strategia sostenibile e a lungo termine, in grado di adattarsi alla loro attività e di evolversi con essa.Inoltre, ribadiscono le loro aspettative di una vera partnership:, ovvero desidera un partner in grado di rafforzare le difese umane, non solo quelle digitali., che vada oltre il semplice sistema di "ticket" che spunta caselle su un altro sistema., senza inutili trattative di up-selling.Le PMI non cercano solo un partner affidabile e consolidato, ma che abbia anche dei requisiti tecnici:senza rallentare le operazioni, mentre il 23% si aspetta strumenti automatizzati in grado di rispondere immediatamente agli incidenti."Le PMI stanno affrontando una pressione crescente a causa delle minacce informatiche, ma molte continuano a considerare i fornitori esterni principalmente come una soluzione a breve termine.desiderano una formazione continua e non occasionale, un esperto altamente qualificato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che conosca a fondo il loro ambiente, un consulente capace di fornire risposte oneste e di agire come parte integrante del team, e persino una soluzione semplice: un partner disposto a dire "non ne avete bisogno".In sintesi,che garantisca una guida strategica, un supporto costante, un’attenzione alle persone e affidabilità. Soddisfare queste aspettative rappresenta una grande opportunità per il canale. Gli MSP e i rivenditori devono andare oltre la semplice vendita di prodotti e assumere il ruolo di consulenti di fiducia, aiutando le aziende a colmare le lacune interne e a passare da una difesa reattiva a una preparazione proattiva. Devono evolvere da semplici fornitori di sicurezza a partner strategici alla pari: un cambiamento atteso da tempo", ha affermato