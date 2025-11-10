Kaspersky, PMI italiane: una su quattro investe in cybersecurity esterna

(Teleborsa) - Il 25% delle PMI in Italia desidera affidarsi a un partner esterno
in grado di sviluppare strategie di sicurezza informatica
a lungo termine, sostenibili e su misura per il proprio business. In Italia, tuttavia, oggi solo il 12% delle aziende si affida a un partner esterno
per definire e gestire la propria cybersecurity. Allo stesso tempo, le PMI italiane manifestano esigenze molto concrete nei confronti di un fornitore affidabile:
da una formazione continua sulla consapevolezza (25%) e competenze a disposizione 24/7 (22%) fino a una consulenza trasparente (10%). Per MSP e distributori, questo rappresenta un chiaro invito all’azione
: il passaggio da semplici rivenditori di prodotti a veri e propri consulenti strategici non è più una prospettiva futura, ma è già una necessità. È quanto emerge dal nuovo report di Kaspersky "Real talk on cybersecurity: cosa preoccupa, cosa manca e cosa è davvero utile?".
Le aziende - si legge nel report - si trovano ad affrontare una pressione crescente a causa di minacce informatiche sempre più complesse.
Tuttavia, molte continuano a considerare i fornitori esterni di servizi di sicurezza come un semplice supporto tecnico, limitato alla risoluzione di problemi o all’installazione di strumenti. Nonostante la scarsità di risorse e i budget limitati, comuni tra le PMI, la maggior parte delle imprese in Europa continua quindi a fare affidamento principalmente su risorse interne. In Italia, il 22% delle aziende affida la sicurezza informatica a team IT generici, il 25% a specialisti interni, mentre solo il 12%% sceglie un partner esterno per la progettazione e la gestione della propria strategia di cybersecurity.
Alla base di questa situazione potrebbe esserci soprattutto un tema di percezione: il 18% delle PMI italiane dichiara infatti di voler comprendere meglio i benefici legati all’esternalizzazione della sicurezza a partner specializzati. Inoltre, il 17% ammette di non disporre delle competenze interne necessarie per gestire in modo efficace le soluzioni di cybersecurity già implementate
.Molto più di un fornitore: il partner ideale
Esiste un divario significativo tra le esigenze delle aziende e il loro modo di agire
, come dimostrano le aspettative specifiche che le PMI hanno nei confronti del loro partner ideale. In Italia, il 25% degli intervistati desidera qualcosa di più di un semplice fornitore di soluzioni operative: le PMI cercano qualcuno che possa aiutarle a costruire una strategia sostenibile e a lungo termine, in grado di adattarsi alla loro attività e di evolversi con essa.
Inoltre, ribadiscono le loro aspettative di una vera partnership:
• Il 25% sottolinea l'importanza di una formazione continua sulla consapevolezza
, ovvero desidera un partner in grado di rafforzare le difese umane, non solo quelle digitali.
• Il 22% desidera un supporto specializzato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
, che vada oltre il semplice sistema di "ticket" che spunta caselle su un altro sistema.
• Il 23% vorrebbe un consulente all'altezza che li segua direttamente
.
• Il 10% vorrebbe sapere onestamente di cosa ha o non ha bisogno
, senza inutili trattative di up-selling.
Le PMI non cercano solo un partner affidabile e consolidato, ma che abbia anche dei requisiti tecnici: il 25% delle piccole e medi imprese italiane desidera che il partner garantisca la sicurezza in background
senza rallentare le operazioni, mentre il 23% si aspetta strumenti automatizzati in grado di rispondere immediatamente agli incidenti.
"Le PMI stanno affrontando una pressione crescente a causa delle minacce informatiche, ma molte continuano a considerare i fornitori esterni principalmente come una soluzione a breve termine. I risultati di Kaspersky dimostrano chiaramente che le aspettative delle aziende vanno ben oltre:
desiderano una formazione continua e non occasionale, un esperto altamente qualificato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che conosca a fondo il loro ambiente, un consulente capace di fornire risposte oneste e di agire come parte integrante del team, e persino una soluzione semplice: un partner disposto a dire "non ne avete bisogno".
In sintesi, le PMI cercano una partnership duratura,
che garantisca una guida strategica, un supporto costante, un’attenzione alle persone e affidabilità. Soddisfare queste aspettative rappresenta una grande opportunità per il canale. Gli MSP e i rivenditori devono andare oltre la semplice vendita di prodotti e assumere il ruolo di consulenti di fiducia, aiutando le aziende a colmare le lacune interne e a passare da una difesa reattiva a una preparazione proattiva. Devono evolvere da semplici fornitori di sicurezza a partner strategici alla pari: un cambiamento atteso da tempo", ha affermato Cesare D’Angelo, General Manager Italy, Mediterranean & France di Kaspersky.