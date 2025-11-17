A Londra corre WPP

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding che fornisce servizi di comunicazione
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che WPP
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +0,19% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario attuale di WPP
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 2,987 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 3,077. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 2,941.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)