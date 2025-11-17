A Londra corre WPP

holding che fornisce servizi di comunicazione

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,20%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +0,19% del).Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 2,987 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 3,077. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 2,941.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)