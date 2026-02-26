Mercati europei deboli con focus sulle trimestrali, a Milano soffre Prysmian

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, con Piazza Affari poco mossa
, con l'attenzione degli investitori rivolta alle numerose trimestrali
pubblicati questa mattina.
Guardando all'Italia, Poste Italiane
ha previsto
un leggero aumento degli utili per il 2026 dopo aver registrato un utile operativo trimestrale più forte del previsto; Stellantis
ha riportato
una perdita netta di 20,1 miliardi di euro per la seconda metà del 2025, dopo aver segnalato questo mese 22,2 miliardi di euro di oneri; Eni
ha terminato
il quarto trimestre con un utile operativo proforma adjusted di 2,87 miliardi di euro, in crescita del 6% nonostante il calo del petrolio e l'apprezzamento dell'euro verso il dollaro; Prysmian
ha registrato
un aumento del 20% dell'Ebitda rettificato nel quarto trimestre, leggermente al di sotto delle aspettative di mercato.
In Europa
, Allianz
ha registrato
un utile operativo record di 17,4 miliardi di euro nel 2025; WPP
intende fondere
le agenzie nel nuovo piano e punta a 500 milioni di sterline di risparmi sui costi annuali; Deutsche Telekom
ha superato
la guidance: ricavi 2025 a 119,1 miliardi di euro; LSEG
ha annunciato
un nuovo buyback da 3 miliardi di sterline dopo utile in aumento nel 2025; Rolls-Royce
ha alzato
la guidance a medio termine e annunciato un buyback pluriennale da 7-9 miliardi di sterline.
In USA
, la trimestrale di Nvidia
è stata l'ultima tra le grandi aziende, con la solida previsione di fatturato che mostra la continua domanda di chip; Salesforce
ha previsto
ricavi inferiori alle stime per l'esercizio in corso
Sul fronte della politica monetaria
, in Giappone
, il governatore della BoJ Ueda ha segnalato la possibilità di aumenti dei tassi già a marzo o aprile. Il governo giapponese ha nominato due accademici considerati sostenitori di stimoli economici nel board della BoJ, riflettendo la posizione politica accomodante del Primo Ministro Takaichi. Per quanto riguarda i dazi
, negli Stati Uniti
il rappresentante commerciale Greer ha delineato i prossimi passi per i dazi, inclusa la Sezione 301, che consente l'imposizione di aliquote tariffarie - anche superiori al 15% - se le indagini rivelano che paesi stranieri applicano politiche discriminatorie contro il commercio statunitense.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 5.182 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 65,46 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +59 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,31%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,28%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,16%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,31%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 49.918 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,08%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+1,66%), Enel
(+1,39%), A2A
(+1,33%) e Leonardo
(+1,26%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -3,02%. Scivola Saipem
, con un netto svantaggio dell'1,83%. Sostanzialmente debole Stellantis
, che registra una flessione dell'1,00%. Si muove sotto la parità DiaSorin
, evidenziando un decremento dello 0,96%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+1,61%), NewPrinces
(+1,50%), Sesa
(+1,37%) e IREN
(+1,18%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild
, che prosegue le contrattazioni a -1,67%. Contrazione moderata per GVS
, che soffre un calo dell'1,45%. Sottotono Ferretti
che mostra una limatura dell'1,30%. Deludente Cementir
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.