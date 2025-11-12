L'AIE rivede le stime di domanda: attesa crescita stabile sino al 2050

(Teleborsa) -la sua previsione sulla, che indicava il possibile raggiungimento di un picco della domanda nel 2030,invece uno scenario - loin cui laallo stesso ritmo dei decenni passati. Il ripristino dello Scenario programmato avviene dopo una pausa di cinque anni, in seguito alla pandemia, e segna l'ultima rivalutazione delle prospettive a lungo termine da parte dell'AgenziaL'Agenzia ha quindi previsto che, nello Scenario programmato, lanel prossimo decennio, in linea con l'aumento medio annuo dell'ultimo decennio, ed i. La previsione si basa su consumi in crescita del settore industriale e domestico e della mobilità elettrica, mentre i guadagni in termini di efficienza energetica saranno modesti.Lanello scenario programmato è attesa in aumento, principalmente a causa del suo crescente utilizzo nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo per il trasporto su strada, la petrolchimica e l'aviazione., la domanda potrebbe comunque, in aumento rispetto alla precedente stima di 93,1 milioni di barili al giorno.La diffusione dei- prevede l'AIE - si bloccherà nelle regioni in cui manca un solido sostegno politico:sono le principali eccezioni, e registrano unadi veicoli elettrici. Nello scenario base, l'AIE prevede che lasul totale delle vendite globali di automobiliNello scenario meno ottimistico invece la quota di vendite di veicoli elettrici raddoppierà entro il 2030 e supererà il 50% cinque anni dopo.Lai entro il 2050, grazie alla forte crescita della domanda in Medio Oriente e soprattutto delle economie in via di sviluppo dell'Asia, il cui fabbisogno verrà soddisfatto da nuovi gasdotti fra la Russia e la Cina e dai maggiori flussi di gas naturale liquefatto.nell'attuale scenario programmato. Gli Stati Uniti rimangono il maggior produttore mondiale di petrolio e gas in tutto l'arco temporale coperto, ma la produzione di petrolio dell'OPEC+ nel 2050 sarà superiore del 15%. L'attuale scenario presuppone che, entro la fine del periodo di proiezione, inei paesi attualmente soggetti a. In caso contrario, e se i vincoli geopolitici permangono, la domanda potrebbe essere soddisfatta attraverso un aumento della produzione in altri paesi, ma ciò comporterebbe maggiori investimenti e probabilmente anche prezzi più elevati.Lain tutte le regioni. La crescita più forte si registrerà in, ma la spinta verso un sistema energetico molto più elettrificato non trova ampio slancio nell'attuale scenario programmato CPS.saranno competitivi in ??termini di costi in molte regioni, ma la loroche ne rallentano l'ulteriore crescita: la capacità fotovoltaica annua aggiuntiva sarà in media di 540 gigawatt entro il 2035, simile al livello del 2024. Ilquindiglobale per i prossimi dieci anni. La costruzione di nuovi impianti nucleari accelererà negli anni '30. Le reti elettriche globali aumenteranno di 25 milioni di chilometri (km), con un incremento del 30%, entro il 2035, e di ulteriori 40 milioni di km entro il 2050.Quanto alleaumenteranno leggermente a livello globale, avvicinandosi alledi anidride carbonica all'anno, consolidando poi questo livello. Le emissioni diminuiranno in termini aggregati nelle economie avanzate, in modo più sostanziale in Europa, mentre si ridurranno in Cina dal 2030 in poi ed aumenteranno altrove. Le emissioni totali di gas serra porteranno a une di 2,9 °C nel 2100.Il rapporto dell'AIE considera unoper la sicurezza economica e nazionale. Uno scenario che considera anche le persistenti, idi carburanti ed ora anche di minerali essenziali, ed iche colpiscono il settore elettrico. In questo scenario, le decisioni prese dai responsabili delle politiche energetiche saranno cruciali per affrontare questi rischi, ma dovranno gestire un contesto complesso. Gli sforzi nazionali e internazionali per ridurre le emissioni sono meno incisivi ??rispetto al passato, eppure i rischi climatici sono in aumento: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato e il primo in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi Celsius (°C) i livelli preindustriali.