Mundys, aeroporto di Nizza ottiene il massimo livello dell’Airport Carbon Accreditation

(Teleborsa) - Loha ottenuto il(ACA), il più alto riconoscimento - conferito da ACI EUROPE (Airports Council International) a livello globale - per lanel settore ed entra così nel ristrettoche hanno conseguito tale risultato. Con circa 15 milioni di passeggeri gestiti in un anno, è il più rilevante aeroporto in Francia a raggiungere questo traguardo.La certificazione arriva a cinque anni daldella società - e riconosce inoltre l’impegno messo in campo per il percorso di decarbonizzazione dell’intera catena del valore (Scope 3) entro il 2050, che include anche le emissioni degli aeromobili e delle attività a terra.Oggi, l’aeroporto di Nizza è già riuscito ad(Scope 1 e 2) rispetto al 2010. Un risultato reso possibile grazie a interventi strutturali e tecnologici, previsti nel framework della capogruppo Mundys che delinea la roadmap di sostenibilità per le società del gruppo con alcune: utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili; introduzione di veicoli elettrici; impiego di biodiesel HVO 100 in sostituzione del diesel ove non possibile elettrificare i mezzi; installazione di sistemi termici integrati ad alta efficienza; e sostituzione del gas con biometano o sistemi geotermici.Mundys sta portando avanti il percorso perlungo l’intera catena del valore grazie a una chiara strategia volta al trasporto sostenibile, attraverso il Climate Action Plan. Tra le prime Capogruppo in Italia a dotarsi di un piano per il clima, il documento si propone di: azzerare le emissioni nette dirette entro il 2040; utilizzare energia elettrica 100% rinnovabile; ridurre del 50% le emissioni generate dagli investimenti; abbattere del 22% le emissioni indirette legate all’accesso agli aeroporti e alla manutenzione stradale.A supporto di questi impegni, il Gruppo ha rafforzato l’consolidando un portafoglio di, tra cui Sustainability-Linked Loans e Bond.Restando in Italia e sempre sul fronte aeroportuale, va infine ricordato come lo, principale aeroporto italiano sotto il controllo di Aeroporti di Roma – tra le società del Gruppo Mundys - abbia negli ultimi anni realizzato alcuni tangibili e importanti progetti: dalla Solar Farm, 55.000 pannelli in silicio per un totale di 22 MW per il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa e tra i più estesi al mondo, a "Pioneer", un sistema di stoccaggio che utilizza batterie dismesse da automobili elettriche per immagazzinare e utilizzare energia rinnovabile.“Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto da Aéroports de la Côte d’Azur, un impegno che gli consente di essere oggi tra i pochissimi aeroporti al mondo che hanno raggiunto il massimo riconoscimento con il Livello 5 espresso da ACI Europe. Per Mundys – come Capogruppo - questo risultato è una conferma importante del lavoro messo in campo per una gestione massimamente sostenibile delle infrastrutture. Con Aeroporti di Roma in Italia e Aéroports de la Côte d’Azur in Francia continueremo a operare per confermare gli impegni assunti, rappresentando come il comparto aeroportuale può fare da volano all'intero settore aeronautico sul fronte della riduzione delle emissioni” ha affermato