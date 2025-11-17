Milano 14:07
43.814 -0,41%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:07
9.682 -0,17%
Francoforte 14:06
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 14 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47.885,7. Primo supporto a 46.778,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46.409,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```