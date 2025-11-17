Milano 14:08
43.804 -0,43%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:08
9.681 -0,18%
Francoforte 14:08
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Seduta in ribasso per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un decremento dell'1,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.225. Primo supporto visto a 56.905. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56.255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```