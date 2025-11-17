Milano 14:09
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in salita a 59,95.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 61,15, mentre i supporti sono stimati a 58,61. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 63,69.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
