Antitrust, sanzione di 150mila euro a Tannico per pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione diper. La società, tramite il suo sito internet e l’app Tannico, diffondevasugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.In particolare, Tannico promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti "in offerta" per i quali i prezzi, indicati come "promozionali", erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalleper garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni.A metà luglio 2025, durante l’, la, mettendo fine all’infrazione.