Milano 11:49
43.751 -0,55%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 11:49
9.681 -0,18%
Francoforte 11:49
23.750 -0,53%

Antitrust, sanzione di 150mila euro a Tannico per pratica commerciale scorretta

Economia
(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il suo sito internet e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti "in offerta" per i quali i prezzi, indicati come "promozionali", erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni.

A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.
