Antitrust, sanzione di 150mila euro a Tannico per pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro
a Tannico
per pratica commerciale scorretta
. La società, tramite il suo sito internet e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli
e omissive
sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.
In particolare, Tannico promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti "in offerta" per i quali i prezzi, indicati come "promozionali", erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori
per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni.
A metà luglio 2025, durante l’istruttoria
, la società ha modificato sito web e app
, mettendo fine all’infrazione.