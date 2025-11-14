Milano 11:49
44.230 -1,17%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 11:49
9.674 -1,36%
Francoforte 11:49
23.815 -0,94%

Bilancia commerciale Unione Europea in settembre

Unione Europea, Bilancia commerciale in settembre pari a 19,4 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 1,9 Mld Euro.
