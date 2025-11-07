Milano
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 10.39
Bilancia commerciale Francia in settembre
07 novembre 2025 - 09.25
Francia,
Bilancia commerciale in settembre pari a -6,6 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente -5,2 Mld Euro (la previsione era -5,9 Mld Euro).
(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
