Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,27%

L'Indice Hang Seng termina a 26.506,44 punti

Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,27% e chiude a 26.506,44 punti.
