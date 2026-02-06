Milano 10:06
45.549 -0,59%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:06
10.279 -0,30%
Francoforte 10:06
24.474 -0,07%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,25%

L'Indice Hang Seng termina a 26.548,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,25%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,25% e chiude a 26.548,44 punti.
Condividi
```