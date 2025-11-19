Milano 18-nov
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 49.077,49 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dello 0,77% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 49.077,49 punti.
