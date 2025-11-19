Milano
18-nov
42.839
0,00%
Nasdaq
18-nov
24.503
-1,20%
Dow Jones
18-nov
46.092
-1,07%
Londra
18-nov
9.552
0,00%
Francoforte
18-nov
23.181
0,00%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 07.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 03:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 03:50
Il Nikkei 225 tratta in utile a 49.077,49 punti
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 03.50
Spunto rialzista dello 0,77% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 49.077,49 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,98% alle 03:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,11% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,20% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,29% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,22% alle 07:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,28% alle 07:20
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,21% alle 03:50
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,22% alle 07:20
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,35% alle 04:50
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,17% alle 03:50)
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto