Milano 14:14
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:15
9.673 -0,26%
Francoforte 14:14
23.708 -0,71%

Francoforte: positiva la giornata per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Jungheinrich Ag Pref
Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
Condividi
```