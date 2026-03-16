Milano 17:35
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Dow Jones 20:08
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Francoforte: movimento negativo per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per K+S
Rosso per Kali und Salz, che sta segnando un calo del 3,45%.
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