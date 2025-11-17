Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Jungheinrich Ag Pref
, con una variazione percentuale del 2,97%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jungheinrich Ag Pref
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 32,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)