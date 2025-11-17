Francoforte: scambi negativi per Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging
, che presenta una flessione del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo del produttore di contenitori
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,72 Euro. Supporto visto a quota 23,82. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)