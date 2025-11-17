Milano 14:15
Francoforte: scambi negativi per Gerresheimer
(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging, che presenta una flessione del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo del produttore di contenitori resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,72 Euro. Supporto visto a quota 23,82. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,62.

