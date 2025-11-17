Milano 14:16
Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre

Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre
Giappone, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +2,6%, in aumento rispetto al precedente -1,5% (la previsione era +2,2%).

