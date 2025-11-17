Milano 17:35
Migliori e peggiori
Male Super Micro Computer sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.

Lo scenario su base settimanale di Super Micro Computer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Super Micro Computer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,7 USD con tetto rappresentato dall'area 35,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,11.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
