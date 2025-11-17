Male Super Micro Computer sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.
Lo scenario su base settimanale di Super Micro Computer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Super Micro Computer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,7 USD con tetto rappresentato dall'area 35,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)