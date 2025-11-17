MPS, Jefferies conferma il Buy e alza il prezzo obiettivo

Banca MPS

(Teleborsa) -ha alzato a 10,00 euro da 9,30 euro il target price su, confermando la raccomandazione "Buy".Gli analisti ritengono che il "mercatodell'operazione con Mediobanca". Grazie alle sinergie derivanti dall'operazione, prevedono un "potenziale per un rendimento da, soprattutto a partire dal 2027 e dal 2028, quando le sinergie saranno pienamente concretizzate". Ildi BMPS, aggiungono, "è uno dei più elevati in Europa, il che ci dà fiducia nelle distribuzioni. Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 11,8x nel 2026 scende a 9,8x nel 2028, offrendo un punto di ingresso migliore per gli investitori pazienti".Il terzo trimestre, sottolinea Jefferies, "ha fornitoe, sebbene il CET1 sia stato inferiore alle nostre aspettative (sebbene comunque superiore al consenso), il quarto trimestre potrebbe riservarecon la finalizzazione del processo di Purchase Price Allocation".Il broker hanel 2025 e nel 2026 in media del 24% e abbassato le ipotesi di CoE e ha ribadito il rating Buy, poiché ritiene che la "storia azionaria di BMPS sia".Il, sottolineano gli esperti, previsto per l'inizio del prossimo anno, sarà un catalizzatore.