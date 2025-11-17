MPS, Jefferies conferma il Buy e alza il prezzo obiettivo

(Teleborsa) - Jefferies
ha alzato a 10,00 euro da 9,30 euro il target price su Banca MPS
, confermando la raccomandazione "Buy".
Gli analisti ritengono che il "mercato sottovaluti il ??potenziale
dell'operazione con Mediobanca". Grazie alle sinergie derivanti dall'operazione, prevedono un "potenziale per un rendimento da dividendi ai vertici della categoria
, soprattutto a partire dal 2027 e dal 2028, quando le sinergie saranno pienamente concretizzate". Il buffer di capitale
di BMPS, aggiungono, "è uno dei più elevati in Europa, il che ci dà fiducia nelle distribuzioni. Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 11,8x nel 2026 scende a 9,8x nel 2028, offrendo un punto di ingresso migliore per gli investitori pazienti".
Il terzo trimestre, sottolinea Jefferies, "ha fornito maggiore chiarezza sulle distribuzioni
e, sebbene il CET1 sia stato inferiore alle nostre aspettative (sebbene comunque superiore al consenso), il quarto trimestre potrebbe riservare sorprese positive
con la finalizzazione del processo di Purchase Price Allocation".
Il broker ha aumentato il DPS
nel 2025 e nel 2026 in media del 24% e abbassato le ipotesi di CoE e ha ribadito il rating Buy, poiché ritiene che la "storia azionaria di BMPS sia rafforzata
".
Il piano aziendale
, sottolineano gli esperti, previsto per l'inizio del prossimo anno, sarà un catalizzatore.