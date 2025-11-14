Jefferies promuove Gap a Buy, nuovo TP a 30 dollari: forte potenziale sui margini

Jefferies

Gap

(Teleborsa) -ha alzato il rating dia "Buy" e fissato un target price di, con uno scenario rialzista fino a 50 dollari, grazie ad un rafforzamento dello slancio in tutto ile un "significativo potenziale di crescita" su. In particolare, secondo la banca d'affari la nuova leadership ha guidato una forte ripresa per Gap e ON, mentre i trend in miglioramento di Athleta rappresentano un ulteriore driver di crescita.Jefferies ha rivisto al rialzo lesui, contro i 15,7 miliardi attesi dal mercato, e prevede ora un EPS di 2,50 dollari rispetto ai 2,16 del consensus. Jefferies vede inoltre un percorso verso un"intorno al 9% o più", rispetto al 7% attuale, ricordando che la media pre-pandemia era dell’11%. L’analista suggerisce anche la possibilità di un EPS da 3 dollari nel 2028, con scenario rialzista fino a 4 dollari.