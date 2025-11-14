Milano 17:35
Jefferies promuove Gap a Buy, nuovo TP a 30 dollari: forte potenziale sui margini
(Teleborsa) - Jefferies ha alzato il rating di Gap a "Buy" e fissato un target price di 30 dollari, con uno scenario rialzista fino a 50 dollari, grazie ad un rafforzamento dello slancio in tutto il portafoglio marchi e un "significativo potenziale di crescita" su ricavi e margini. In particolare, secondo la banca d'affari la nuova leadership ha guidato una forte ripresa per Gap e ON, mentre i trend in miglioramento di Athleta rappresentano un ulteriore driver di crescita.

Jefferies ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi 2027 a 15,9 miliardi di dollari, contro i 15,7 miliardi attesi dal mercato, e prevede ora un EPS di 2,50 dollari rispetto ai 2,16 del consensus. Jefferies vede inoltre un percorso verso un margine operativo "intorno al 9% o più", rispetto al 7% attuale, ricordando che la media pre-pandemia era dell’11%. L’analista suggerisce anche la possibilità di un EPS da 3 dollari nel 2028, con scenario rialzista fino a 4 dollari.


