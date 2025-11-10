Milano 13:47
Suss Microtec, doppia promozione a "buy" da Jefferies e Ubs: il titolo vola a Francoforte

(Teleborsa) - Suss Microtec, azienda tedesca specializzata nella fornitura di apparecchiature e soluzioni di processo per l'industria dei semiconduttori, ha ricevuto una doppia promozione da Jefferies e UBS Global Research, entrambe passate a "buy" sul titolo, sostenendo che la domanda legata alla produzione di chip per l’intelligenza artificiale continuerà a spingere gli ordini fino al 2026. Il titolo sulla scia delle nuove analisi vola a Francoforte registrando guadagni superiori al 10% a un prezzo intorno ai 33,5 euro per azione.

Jefferies ha alzato il target price da 31 a 42 euro, sottolineando che la debolezza degli ordini e dei margini prevista per il 2025 è già pienamente scontata nelle stime di consenso. UBS ha seguito con un obiettivo a 39 euro (da 30), citando il miglioramento della domanda di High Bandwidth Memory (HBM) e degli strumenti CoWoS.

Entrambe le banche considerano Suss fortemente sottovalutata, con multipli inferiori del 50-60% rispetto ai concorrenti globali: il titolo tratta a 14 volte gli utili 2026 contro una media di settore di 30 volte.

Jefferies prevede una ripresa degli ordini del 71% nel quarto trimestre 2025, grazie a commesse da Samsung, Micron, TSMC e SK Hynix, oltre alla domanda di sistemi di pulizia fotomaschere e bonder temporanei per HBM. UBS, più ottimista sul medio termine, vede il 2026 "ampiamente de-risked", stimando un calo delle vendite limitato al 5% e margini EBIT in aumento al 14%.
