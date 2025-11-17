New York: luce verde per Alphabet

(Teleborsa) - Effervescente la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Alphabet
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 296,1 USD con primo supporto visto a 287,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 281,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)