Crolla a New York Expedia

(Teleborsa) - A picco il comparatore turistico mondiale, che presenta un pessimo -7,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Expedia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 184,4 USD con area di resistenza individuata a quota 196,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 180,2.

