Crolla a New York Expedia

(Teleborsa) - A picco il comparatore turistico mondiale
, che presenta un pessimo -7,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Expedia
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 184,4 USD con area di resistenza individuata a quota 196,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 180,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)