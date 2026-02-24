Milano 17:35
New York: senza freni Expedia

(Teleborsa) - Brilla il comparatore turistico mondiale, che passa di mano con un aumento del 5,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Expedia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 192,8 USD con tetto rappresentato dall'area 201,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 186,8.

