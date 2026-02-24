New York: senza freni Expedia

(Teleborsa) - Brilla il comparatore turistico mondiale
, che passa di mano con un aumento del 5,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Expedia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 192,8 USD con tetto rappresentato dall'area 201,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 186,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)