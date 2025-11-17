Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che avanza bene del 2,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Thales
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Thales
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 240,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 247,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 236,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)