Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:29
48.078 -1,69%
Londra 17:29
10.452 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Piazza Affari: violenta contrazione per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Interpump è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società industriale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
