Piazza Affari: violenta contrazione per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

Interpump

FTSE Italia Mid Cap

società industriale

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)