Piazza Affari: violenta contrazione per Interpump

(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione
, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Interpump
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società industriale
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)