Interpump, Equita abbassa target price ma avverte: reazione eccessiva del mercato

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 53 euro per azione (dai precedenti 55 euro) il target price su Interpump, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo il tonfo di venerdì.

Gli analisti scrivono che i risultati e i messaggi potevano giustificare una reazione negativa del titolo in area M2HSD vista la revisione di stime e un momentum degli utili al mid-point della guidance più debole delle attese nel 2026. "Riteniamo la reazione del mercato di venerdì però eccessiva, visti i segnali di conferma del recupero ciclico in hydraulics in atto e i messaggi di normalizzazione "gestibile" su water jetting (calo LSD organico con margini stabili al 27%)", si legge nella ricerca.

Ai prezzi di oggi il titolo tratta a 10-8x EV/EBITDA 2026-27, sotto il multiplo storico di 11x e sotto i multipli dei peers (15-14x EV/EBITDA 2026-27, con Bucher oggi a premio su Interpump al 10,5-9,0x nonostante outlook 2026 simile e margini la metà di quelli di Interpump) e con opzionalità sull'uso del capitale molto alta (D/EBITDA 0,1x a fine 2026).
