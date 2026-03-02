Milano 17:29
Piazza Affari: giornata depressa per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che sta segnando un calo del 2,56%.

La tendenza ad una settimana di Interpump è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 37,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
