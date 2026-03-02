Piazza Affari: giornata depressa per Interpump

(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione
, che sta segnando un calo del 2,56%.
La tendenza ad una settimana di Interpump
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società industriale
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 37,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)