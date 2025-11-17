Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Si indebolisce il quadro tecnico di Leonardo
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,73 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,19. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)