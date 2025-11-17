Milano 14:21
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:21
9.673 -0,26%
Francoforte 14:21
23.705 -0,72%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Si indebolisce il quadro tecnico di Leonardo, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,73 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,19. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
