Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,73 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,19. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)