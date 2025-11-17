Piazza Affari: positiva la giornata per El.En

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En
rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per El.En
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)