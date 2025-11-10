Divieto sorpasso A1, Assotir: "Serve segnale unitario di tutta la categoria e mediazione di Salvini"

(Teleborsa) - "Autostrade per l'Italia, con il divieto di sorpasso per i veicoli pesanti sul tratto dall'autostrada A1 Incisa-Reggello/Chiusi, non ha affatto migliorato la fluidità del traffico e reso più sicuro quel tratto stradale, ha semplicemente addossato le responsabilità al solito capro espiatorio, il settore dell'Autotrasporto. È necessario che le Associazioni di categoria adottino un'iniziativa comune per avviare un confronto, e che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, faccia da mediatore". È il giudizio che esprimea una settimana di distanza dalla decisione unilaterale di"Autostrade per l'Italia – commenta– ha assunto una decisione così penalizzante in termini di costi, allungamento dei tempi di percorrenza, impossibilità a far fronte agli ordini, pregiudicando il lavoro di decine di migliaia di trasportatori. Il tutto senza il bisogno di ascoltare la loro voce. Oltre a un atteggiamento che denota una buona dose di arroganza, c'è anche l'effetto, più o meno voluto, di additare ancora una volta questa categoria come responsabile dei problemi di sicurezza inerenti a quel tratto autostradale. Il messaggio che dà Autostrade per l'Italia è inaccettabile e meriterebbe di essere ripagato con la stessa moneta"."Sui due obiettivi dichiarati dall'ente concessionario – aggiunge, – ovvero migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale, dopo una settimana, possiamo dire che il primo è stato clamorosamente mancato. Abbiamo registrato un ritardo medio di circa 20 minuti a camion, rispetto alla situazione precedente. E questo, per i trasportatori, si traduce in un maggior costo di alcuni milioni di euro al giorno. Ammesso e non concesso che ci sia stato un miglioramento in termini di fluidità per gli automobilisti, evidentemente, è avvenuto a spese dell'Autotrasporto. Sul versante della sicurezza, invece, i dati di una settimana sono un campione troppo esiguo, ma non sembra che i tassi di sinistrosità siano cambiati in maniera significativa".rivolge quindi un invito alle altre Associazioni di categoria e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "con l'obiettivo di indurre Autostrade per l'Italia a avviare quel confronto che finora ci è stato negato". Con le altre Sigle, infatti, – prosegue– "è necessario promuovere un'iniziativa comune. Assotir è pienamente disponibile e, anzi, auspica che si vada subito in questa direzione già dai prossimi giorni. Di fronte a decisioni unilaterali così impattanti per il settore, il primo passo è dare un segnale di unità". Fondamentale il ruolo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: "la sua mediazione – conclude Manigrasso – è un fattore essenziale".