Educazione finanziaria: secondo workshop a Salsomaggiore Terme con Fondo Fon.Te

(Teleborsa) -alle ore, presso l’, in viale Romagnosi 7, a, si svolgerà il, organizzato da, il fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario. L’incontro, rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, ha l’obiettivo di, fornendo strumenti e conoscenze utili per costruire consapevolmente il proprio futuro.Il workshop ha l’obiettivo di valorizzare il rper diffondere conoscenze e iniziative di educazione finanziaria e sociale.sarà il relatore del seminario, offrendo agli studenti una panoramica sulle principali iniziative europee che incoraggiano i giovani a costruire il proprio futuro previdenziale già a partire dai primi risparmi."Sarà un’per sensibilizzarli sull’, adottando una prospettiva di lungo periodo – ha spiegato il– Durante l’evento verranno presentate esperienze innovative, come il modello tedesco della ‘paghetta previdenziale’, approfondendo la possibilità di adattare tali soluzioni al contesto italiano., ma possiamo davvero ritenerla sufficiente? Si discuterà, altresì, di come promuovere una cultura previdenziale più radicata e diffusa, partendo proprio dalle scuole, e dei vantaggi concreti di iniziative come l’apertura di un fondo pensione a favore di un figlio fiscalmente a carico. È fondamentale, quindi, che le nuove generazioni comprendano, sin da subito,per costruire una maggiore sicurezza e stabilità nel lungo termine".