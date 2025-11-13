ESI, Euroland Corporate avvia copertura con Buy e target price di 2,5 euro

(Teleborsa) - Euroland Corporate
ha avviato la copertura
sul titolo ESI
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, con una raccomandazione "Buy
" e un prezzo obiettivo di 2,5 euro
per azione, che implica un potenziale di rialzo del 66%.
Con un portafoglio ordini EPC di quasi 25 milioni di euro ad oggi, un comprovato track record di 235 MWp, una base azionaria strutturata e un flusso dinamico di notizie negli ultimi mesi, il broker ritiene che vi siano ora le condizioni affinché il gruppo possa generare una crescita solida e redditizia. Prevede un CAGR 2024-2027 di quasi il 15% per i ricavi, con un margine EBITDA che potrebbe raggiungere il 13%
.
Inoltre, la bassa valutazione del titolo (5,1x EV/EBITDA 2025) rispetto ai suoi peers offre "un punto di ingresso interessante per qualsiasi investitore a lungo termine
che cerchi esposizione ai vincitori della transizione energetica", si legge nella ricerca.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )