Usa, Bessent: Abbiamo rallentato aumento prezzi e continueremo

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, in un'intervista alla rete MSNBC, ha dissipato le preoccupazioni sui costi elevati sotto la presidenza di Donald Trump. "Abbiamo ereditato una crisi di accessibilità economica", ha detto Bessent, aggiungendo che l'inflazione è stata la peggiore degli ultimi 40 o 50 anni sotto la presidenza di Joe Biden.

"Abbiamo rallentato l'aumento dei prezzi e continuerà a rallentare", ha insistito il segretario al Tesoro, spiegando che "i salari reali della classe operaia aumenteranno, e questo risolverà il problema dell'accessibilità economica". Ha poi sottolineato la campagna di Trump per riportare la produzione manifatturiera negli Stati Uniti, che a suo dire avrebbe prodotto una "sostanziale crescita occupazionale" nei prossimi mesi e anni.
