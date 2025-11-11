Usa, Bessent: Abbiamo rallentato aumento prezzi e continueremo

(Teleborsa) - Il, in un'intervista alla rete MSNBC, ha dissipato le preoccupazioni suisotto la presidenza di Donald Trump. "Abbiamo ereditato una crisi di accessibilità economica", ha detto Bessent, aggiungendo che l'inflazione è stata la peggiore degli ultimi 40 o 50 anni sotto la presidenza di Joe Biden.", ha insistito il segretario al Tesoro, spiegando che "i, e questo risolverà il problema dell'accessibilità economica". Ha poi sottolineato la campagna di Trump per, che a suo dire avrebbe prodotto una "sostanziale crescita occupazionale" nei prossimi mesi e anni.