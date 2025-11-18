Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9219, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9238. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9213.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)