Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9002 con tetto rappresentato dall'area 0,9043. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,898.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)