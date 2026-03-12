Milano 9:54
44.724 -0,11%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:54
10.314 -0,38%
23.599 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9002 con tetto rappresentato dall'area 0,9043. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,898.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```