Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Giornata poco mossa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 17 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.200,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.078,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.037,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
