Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Le implicazioni di breve periodo del CAC 40 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8.332,4. Possibile una discesa fino al bottom 8.041,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8.623,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)